Один из лидеров Формулы-2 проведёт за рулём «Уильямса» практику на Гран-при США Формулы-1

23-летний британский гонщик Люк Браунинг, выступающий в Формуле-2 за команду «Хайтек», на Гран-при США Формулы-1 проведёт первую практику за рулём болида «Уильямса». Люк, являющийся юниором британцев, выступит вместо Карлоса Сайнса в рамках обязательной программы для поддержки молодых гонщиков.

«Я безмерно благодарен за то, что мне выпал ещё один шанс поучаствовать в тренировке с «Уильямсом» и во второй раз получить опыт на болиде FW47. Я усердно работал над подготовкой к сессии, чтобы максимально использовать эту потрясающую возможность и помочь команде спланировать предстоящий гоночный уикенд. Мне не терпится вернуться за руль болида Формулы-1, и я невероятно благодарен всем в Академии и самому «Уильямсу» за доверие и поддержку», — приводит слова Браунинга пресс-служба команды.

После 12 этапов Люк занимает третье место в личном зачёте Формулы-2 — 161 очко. У Леонардо Форнароли, идущего первым, — 188.

