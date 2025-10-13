В Германии представили 900-сильный гиперкар с кузовом от Zagato. Цена — почти € 3 млн

Немецкая компания capricorn представила гиперкар, созданный совместно с кузовным ателье Zagato, — capricorn 01 Zagato. Автомобиль будет выпущен тиражом в 19 экземпляров, а его цена — € 2,95 млн.

capricorn 01 Zagato Фото: Zagato

capricorn 01 Zagato оснащается 5,2-литровым турбированным V8 мощностью около 662 кВт (900 л. с.), однако окончательная цифра будет утверждена после финальной омологации. Комплектуется силовая установка пятиступенчатой механической трансмиссией. По расчётам создателей, до 100 км/ч автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составит 360 км/ч.

capricorn 01 Zagato Фото: Zagato

Гиперкар обладает карбоновым кузовом, сконструированым по типу прототипов LMP1, и весит менее 1200 кг. Отмечается, что автомобиль создавался с использованием инструментов вычислительной гидродинамики (CFD), а днище и диффузоры — передний и задний — генерируют достаточно прижимной силы, чтобы избежать использования антикрыльев. Кроме того, машина будет оснащаться карбон-керамическими тормозами Brembo.

Интерьер capricorn 01 Zagato Фото: Zagato

Компания capricorn известна изготовлением компонентов для команд Формулы-1, чемпионатов мира по гонкам на выносливость (WEC) и классическому ралли (WRC), а также ряду других гоночных коллективов. В то же время Zagato — кузовное ателье с более чем вековой историей, сотрудничавшей с Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Aston Martin, BMW и многими другими компаниями. При этом capricorn 01 Zagato — первый гиперкар, кузов к которому Zagato разрабатывала с нуля.