«Тренируется на уровне Хэмилтона». Хаккинен предсказал появление своей дочери в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен заявил, что его 14-летняя дочь Элла Хаккинен может совершить дебют в «Королевских гонках» в течение ближайших пяти лет.

«Элла — чрезвычайно талантливая гонщица. Я говорю это не только как отец, но и основываясь на своих наблюдениях как бывшй топ-пилот. Она развивается в абсолютно правильном направлении. Её мотивация просто непостижима. Она хочет стать автогонщицей. На данный момент она действительно крутая.

Они тренируются на том же уровне, что и Хэмилтон. Ничто не остаётся несделанным. К 2030 году женщины-пилоты выйдут на самый высокий уровень — будь то Элла или кто-то другой. Новое поколение болельщиков на 40% состоит из женщин, и спорт должен это отражать», — приводит слова Хаккинена издание Ilta-Sanomat.

Элла выступает в картинговой серии Champions of the Future. Мика также нанял штатного тренера из Hintsa Performance — той же команды, с которой когда-то работал Льюис Хэмилтон, чтобы физически и морально подготовить Эллу и своего сына Даниэля к гонкам на высшем уровне.