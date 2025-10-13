ФИА обяжет гонщиков надеть охлаждающие жилеты на Гран-при США Ф-1 — Racingnews365

Международная автомобильная федерация (ФИА) обяжет пилотов Формулы-1 вновь надеть охлаждающие жилеты на уикенд «Королевских гонок» на 19-м этапе Гран-при США, который пройдёт с 17 по 19 октября, сообщило издание Racingnews365.

В пятницу и в воскресенье на трассе в Техасе температура поднимется до 32 градусов, а во время субботних сессий — спринта и квалификации — до 33.

Если предупреждение от ФИА будет вынесено, это означает, что пилоты снова должны будут решить, надевать им жилет или размещать в болидах балласт в случае отказа от дополнительной охлаждающей системы.

Впервые ФИА обязала пилотов надевать жилет на предыдущем этапе в Сингапуре. Сама система была разработана после Гран-при Катара в 2023 году, поскольку многим гонщикам потребовалась медицинская помощь после финиша.