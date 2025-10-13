Скидки
Фото: Квят в экипаже с Грожаном завоевал четвёртое место в гонке на «Малом Ле-Мане»

Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят в экипаже с швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и французом Роменом Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман».

Фото: lamborghini.com

«Четвёртое место в «Малом Ле-Мане». Отличный последний танец SC63! Я отдал все силы этому проекту, жаль, что его пришлось завершить, когда ситуация начала улучшаться. С нетерпением жду будущего!

Фото: lamborghini.com

Спасибо моим товарищам по команде Эдоардо Мортаро и Ромену Грожану за отличный пилотаж на гонке. Спасибо!» — написал Квят в социальных сетях.

В конце сентября Грожан вернулся за руль болида Формулы-1, проведя тесты на «Хаасе».

