Штайнер: Алонсо в Сингапуре был настоящим — развлекал нас и себя. Дайте ему хорошую машину

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер комплиментарно оценил пилотаж Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на Гран-при Сингапура.

«В Сингапуре Фернандо стал настоящим. Пусть он и стар, и это самая сложная гонка в году, но он справился. Он развлекал нас и развлекал себя. Я бы сказал, что он был очень счастлив, занимаясь этим. Это то, что ему нравится — бороться. Это был настоящий Фернандо. Дайте ему хорошую машину, и он сможет бороться за победы. Он будет готов. К тому же я испытываю большое уважение из-за того, что он показывает в своём возрасте», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.