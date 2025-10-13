В «Пирелли» объяснили, почему решили на ГП США Формулы-1 повторить уникальный набор шин

Компания «Пирелли» объяснила, почему на Гран-при США Формулы-1 во второй раз в сезоне-2025 будут поставлены составы шин С1, С3 и С4, как было на Гран-при Бельгии.

«Возросшая разница в производительности между «хардом» и «медиумом» теоретически должна привести к двум сценариям. Если гонщики предпочитают состав C1, самый медленный, но и самый устойчивый из трёх, то они могли бы провести гонку с одним пит-стопом, объединив его с использованием C3.

С другой стороны, использование последнего в сочетании с C4 («софт») позволило бы сократить время прохождения круга, но почти наверняка потребовало бы двух остановок. Ещё одно сходство с бельгийским этапом заключается в том, что уикенд в Остине также включает в себя и спринт, а это означает, что у команд есть всего один час, чтобы опробовать различные варианты в гоночном и квалификационном темпе, что может усугубить неопределённость в отношении того, как сложится уикенд», — говорится в пресс-релизе «Пирелли».