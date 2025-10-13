Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер — о будущем Алонсо: «Астон Мартин» сначала надо найти кого-то с таким же талантом

Штайнер — о будущем Алонсо: «Астон Мартин» сначала надо найти кого-то с таким же талантом
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о возможном завершении карьеры после сезона-2026 двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Я думаю, что он справится в следующем году, посмотрим, как у него пойдут дела. Но, на мой взгляд, он справляется с этим год за годом. Когда ты становишься старше, это происходит из года в год. Ты спрашиваешь: «Что я чувствую, когда задумываюсь о завершении карьеры?» Кроме того, «Астон Мартин» нужно посмотреть, кем они смогут его заменить, кем-то с таким же талантом...» — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

Материалы по теме
Штайнер: Алонсо в Сингапуре был настоящим — развлекал нас и себя. Дайте ему хорошую машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android