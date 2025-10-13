Штайнер — о будущем Алонсо: «Астон Мартин» сначала надо найти кого-то с таким же талантом

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о возможном завершении карьеры после сезона-2026 двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Я думаю, что он справится в следующем году, посмотрим, как у него пойдут дела. Но, на мой взгляд, он справляется с этим год за годом. Когда ты становишься старше, это происходит из года в год. Ты спрашиваешь: «Что я чувствую, когда задумываюсь о завершении карьеры?» Кроме того, «Астон Мартин» нужно посмотреть, кем они смогут его заменить, кем-то с таким же талантом...» — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.