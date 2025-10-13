Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Прибыли упадут, акции обвалились». Попов — о слухах про приход Хорнера в «Феррари»

«Прибыли упадут, акции обвалились». Попов — о слухах про приход Хорнера в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу слухов про возможный приход Кристиана Хорнера в команду Формулы-1 «Феррари» вместо Фредерика Вассёра.

«Наверняка вы мимо пройти не могли [последних слухов] — Хорнер в «Феррари» с новой силой. Да, продлили Вассёра, но результатов нет, недовольство. А Хорнер, с другой стороны, вроде бы не смог добиться на других фронтах того, чего хотел. Поэтому Элканн здесь выступал — прибыли, скорее всего упадут, акции уже обвалились, по поводу «электрички» неясно, как она у них там заработает, спортивных результатов нет, поэтому надо срочно делать. Вот и поговаривают, что будут делать именно приглашением Хорнера. Но так это или нет — никто не знает», — сказал Попов на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Посыпались именно здесь». Попов и Фабричнова назвали проблему «Макларена» в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android