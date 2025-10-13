Лоусон — о составах «Ред Булл» и «РБ» в 2026-м: скоро нам будет дан посыл — гоняйтесь!

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался о том, когда в «Ред Булл» определятся с составами команд на сезон-2026.

«Когда решится наше будущее? Надеюсь, в следующих нескольких гонках. Не знаю точно когда, но очевидно, что в какой-то момент это решение руководству придётся принять. Поэтому в следующих нескольких гонках нам будет дан следующий посыл — я уверен, что он одинаков для всех нас — гоняйтесь! И, очевидно, чем лучше мы будем показывать результат, тем больше у нас шансов остаться здесь.

Однако на данный момент временны́е рамки очень расплывчаты», — приводит слова Лоусона пресс-служба Формулы-1.