«Долой пятницу!» Алексей Попов предложил радикально изменить формат уикенда в Ф-1

Аудио-версия:
Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о том, как нужно изменить уикенд Формулы-1.

«Пятницу долой! Я очень рад, что [Джеймс] Ваулз, будучи инженером… и он не начал: «Ой, настройки». Он то же самое сказал: «Бессмысленное, бесполезное». И это поможет, кстати, непредсказуемости, потому что не будет идеально настроенных машин. Не всё можно настроить на симуляторе. Одна тренировка, а дальше – квалификация и гонка. Если хотите спринт, тогда он должен быть с перевёрнутой решётки. То есть тренировка, она же как бы и квалификация — никто не мешает на последние 10 минут, что они и так, кстати, делают в третьей практике, ехать на быстрые круги.

Вы тоже поймите, раньше квалификационная тренировка уже была как бы основной. Были до неё пятничные заезды, а решающие — квалификационные заезды… В начале это была просто тренировка, по ходу которой ты мог показать лучшие времена, и они учитывались на старте. И это была просто практика, люди также просто над настройками работали, потом в какой-то момент один круг выстреливали. А дальше давайте спринт с перевёрнутой, а основная гонка – просто по итогам тренировки», — сказал Попов в трансляции в своей группе во «ВКонтакте».

