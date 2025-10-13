Журналист — о состоянии Михаэля Шумахера: возможно, дела у него идут немного лучше

Французский журналист Стефан Л'Эрмитт высказался о состоянии легендарного гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Я бы не сказал, что у него всё хорошо, но, возможно, дела у него идут немного лучше. Однако, по сути, мы ничего не знаем точно. Единственные настоящие новости приходят от его семьи, и это всегда очень важно, потому что новости, которые приходят от его семьи, — это хорошие известия. Новости, которые приходят извне, вероятно, немногого стоят.

В этом году он подписал шлем. Это было для благотворительного мероприятия. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, однако это первый раз, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни. Но факт в том, что мы до сих пор не видели, как он ходит, и, по-видимому, он всё ещё не может говорить. Итак, мы всё ещё имеем дело с человеком, который до сих пор дышит, который, возможно, немного общается со своей семьёй, однако мы не можем с уверенностью сказать, что у него всё хорошо», — приводит слова Л'Эрмитта издание RTL.