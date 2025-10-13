Скидки
Мик Шумахер провёл тесты в IndyCar, уступив чемпиону Indy NXT

Мик Шумахер провёл тесты в IndyCar, уступив чемпиону Indy NXT
В понедельник, 13 октября, бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер провёл тесты в команде IndyCar Rahal Letterman Lanigan Racing на дорожной версии легендарной трассы «Индианаполис Мотор Спидвей».

Издание Racer сообщает, что первые заезды были сопровождены техническими проблемами на трассе с фиксацией времени, но, по данным журналистов, немец показал третье время до перерыва — 1:11.78, уступив только Александру Росси (1:11.50) и действующему чемпиону Indy NXT Деннису Хаугеру (1:11.69).

«Все говорили, что управлять машиной будет тяжело [из-за отсутствия гидроусилителя руля], а я обнаружил, что она на самом деле легче, чем ожидалось, и это меня обрадовало. Пилотировать было приятно. Мне удавалось уверенно проходить повороты. И я думаю, что это то, чего вы хотите от гоночных автомобилей, — выжимать максимум. Думаю, что подготовка, которую я прошёл, действительно помогла, и я рад, что у меня есть возможность работать с такой командой», — приводит слова Шумахера Racer.

Журналист — о состоянии Михаэля Шумахера: возможно, дела у него идут немного лучше
«Макларен» обманул чемпиона IndyCar? Что происходит на главном суде года в автоспорте
«Макларен» обманул чемпиона IndyCar? Что происходит на главном суде года в автоспорте
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

