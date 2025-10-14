Скидки
Расписание трансляций Гран-при США — 2025

С 17 по 19 октября в Остине, штат Техас, состоится 19-й этап сезона-2025 Формулы-1 Гран-при США. Это четвёртый уикенд в 2025-м, в котором будет проведена спринтерская гонка.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1 США — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 17 октября:

20:30. Первая тренировка Гран-при США.

Суббота, 18 октября:

00:30. Спринт-квалификация Гран-при США;
20:00. Спринт Гран-при США.

Воскресенье, 19 октября:

00:00. Квалификация Гран-при США;
22:00. Гонка Гран-при США.

