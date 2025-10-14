Мик Шумахер ответил, перейдёт ли в IndyCar после тестов в Индианаполисе

26-летний немецкий автогонщик Мик Шумахер ответил, перейдёт ли он в американскую серию кольцевых гонок IndyCar после проведённых в Индианаполисе тестов с командой Rahal Letterman Lanigan Racing.

«Перейду ли я в IndyCar? Нужно с уважением относиться к этой серии. В ней проводится 17 гонок в год, и я думаю, что это всё, о чём может мечтать гонщик. Очевидно, что у меня нет никаких обязательств на стороне, и я действительно могу двигаться дальше. И ещё я люблю одноместные автомобили. Так что, да, безусловно, это отличное место, и я хотел бы гоняться здесь. Но мы закончим этот день и посмотрим, что ждёт нас в будущем», — приводит слова Шумахера издание Racer.