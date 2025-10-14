Скидки
Лоусон ответил, делает ли достаточно, чтобы сохранить место в Формуле-1 на сезон-2026

Аудио-версия:
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», ответил, достаточно ли он сделал для того, чтобы остаться на сезон-2026.

«Сделал ли я достаточно? Мне сложно ответить. Честно говоря, я стараюсь не слишком задумываться о том, какое решение они принимают и как они это воспринимают. Что касается меня, то я просто сосредоточен на том, чтобы выжимать максимум из машины каждый раз, когда сажусь за руль. И я думаю, именно поэтому, несмотря на то что уикенд в Баку был великолепным, на следующем этапе [в Сингапуре] настроение быстро поменялось.

Потому что я прекрасно понимаю, что нам нужно сохранять стабильность и одного хорошего результата недостаточно...» — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Лоусон — о составах «Ред Булл» и «РБ» в 2026-м: скоро нам будет дан посыл — гоняйтесь!
