Мика Хаккинен ответил на вопрос о претенденте на чемпионство в этом сезоне Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен ответил на вопрос по поводу борьбы за титул в «Королевских гонках» в нынешнем сезоне. По мнению Хаккинена, чемпионом станет кто-то из гонщиков «Макларена» – Оскар Пиастри или Ландо Норрис.

«Должен сказать, я выбираю «Макларен». Уверен, команда даст пилотам чёткие указания, чтобы избежать проблем. Они оба очень хороши, но у Ландо больше опыта, что имеет значение. Однако у него меньше очков, так что не знаю — кто-то из них», — приводит слова Хаккинена издание La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент лидером чемпионата является Пиастри. На его счету 336 очков. Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).

