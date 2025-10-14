Скидки
Хаккинен — о Хэмилтоне в «Феррари»: требуется 4-5 лет, чтобы подстроить машину по себя

Хаккинен — о Хэмилтоне в «Феррари»: требуется 4-5 лет, чтобы подстроить машину по себя
Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о трудностях адаптации звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Когда вы приходите в новую команду, обычно требуется четыре-пять лет, чтобы подстроить машину под свой стиль пилотажа. Так что Льюису потребуется терпение. Вы не можете в команду и машину со словами: «Оу, это машина фантастическая. Я буду выигрывать гонки». Это требует много работы и времени», — приводит слова Хаккинена издание Hindustan Times.

Ранее Хаккинен высказался об уникальности четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена.

