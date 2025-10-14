Скидки
Монтойя указал, что изменил «Ред Булл», что помогло Ферстаппену бросить вызов «Макларену»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о причинах, по которым команда «Ред Булл» смогла вернуться к конкурентоспособности, и предположил, что позволило гонщику Максу Ферстаппену вновь включиться в борьбу за титул.

«Всё дело в том, что внезапно у них появились два параллельных проекта, и они увидели, что у них достаточно ресурсов, чтобы вести оба направления. Или, возможно, они просто оказались на этапе, когда болид следующего сезона уже определён. И тогда у них внезапно появилось немного свободного времени, которое они не использовали.

Они решили воспользоваться этим и опробовать некоторые идеи, которые нашли в работе над новой машиной, ведь она будет сильно отличаться. Попробовали кое-что и сказали: «А ведь мы никогда не тестировали это на старом болиде». Они использовали аэродинамическую трубу — и, бац, сработало», — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

В последних четырёх гонках Ферстаппен неизменно финишировал в топ-2 и заметно сократил отставание от лидеров. Макс сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов с 273 очками. Лидирует Оскар Пиастри из «Макларена» — 336 очков.

Комментарии
