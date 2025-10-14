Скидки
«Очень плохо, учитывая потенциал». Алексей Попов высказался о карьере Фернандо Алонсо

«Очень плохо, учитывая потенциал». Алексей Попов высказался о карьере Фернандо Алонсо
Российский комментатор Алексей Попов высказался о карьере двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо.

«Переходы из команды в команду, характер… Вернуть бы всё назад, он, наверное, мудрее маневрировал бы между командами и был бы уже десятикратным чемпионом.

Поэтому как можно оценить карьеру Алонсо? Учитывая его потенциал, очень плохо. Возможно, он супер-топ из всех супер-топов, но результаты этого не отражают», – сказал Попов в социальных сетях.

Ранее Алонсо раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура.

