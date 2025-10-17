Формула-1, Гран-при США: пятничная тренировка, онлайн-трансляция
Поделиться
В пятницу, 17 октября, состоится пятничная тренировка 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при США. Начало сессии свободной практики запланировано на 20:30 по московскому времени.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция тренировки Гран-при США Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.294
2
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.255
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.279
В настоящий момент лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 336 очков. Напарник Пиастри Ландо Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).
Материалы по теме
Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:
Комментарии
- 20 октября 2025
-
22:41
-
20:51
-
20:14
-
19:38
-
18:56
-
18:23
-
18:14
-
17:42
-
16:58
-
16:08
-
16:02
-
15:45
-
15:21
-
14:42
-
13:25
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:24
-
11:28
-
10:57
-
09:37
-
08:30
-
03:00
-
02:33
-
02:27
-
02:17
-
02:12
-
02:05
-
01:56
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:46
-
00:40