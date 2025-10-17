Формула-1, Гран-при США: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

В пятницу, 17 октября, состоится пятничная тренировка 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при США. Начало сессии свободной практики запланировано на 20:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при США Формулы-1.

В настоящий момент лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 336 очков. Напарник Пиастри Ландо Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).

