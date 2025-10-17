Формула-1, Гран-при США: спринт-квалификация, онлайн-трансляция
Поделиться
В ночь с 17 на 18 октября мск состоится спринт-квалификация 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при США. Начало сессии запланировано на 0:30 по московскому времени.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринт-квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при США Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает Оскар Пиастри из «Макларена». В его активе 336 очков. Напарник Пиастри Ландо Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).
Материалы по теме
Дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1:
Комментарии
- 20 октября 2025
-
22:41
-
20:51
-
20:14
-
19:38
-
18:56
-
18:23
-
18:14
-
17:42
-
16:58
-
16:08
-
16:02
-
15:45
-
15:21
-
14:42
-
13:25
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:24
-
11:28
-
10:57
-
09:37
-
08:30
-
03:00
-
02:33
-
02:27
-
02:17
-
02:12
-
02:05
-
01:56
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:46
-
00:40