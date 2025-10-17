Формула-1, Гран-при США: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

В ночь с 17 на 18 октября мск состоится спринт-квалификация 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при США. Начало сессии запланировано на 0:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринт-квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при США Формулы-1.

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает Оскар Пиастри из «Макларена». В его активе 336 очков. Напарник Пиастри Ландо Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).

