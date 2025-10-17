Скидки
Формула-1, Гран-при США: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при США: спринт-квалификация, онлайн-трансляция
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск состоится спринт-квалификация 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при США. Начало сессии запланировано на 0:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринт-квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при США Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает Оскар Пиастри из «Макларена». В его активе 336 очков. Напарник Пиастри Ландо Норрис занимает вторую позицию (314). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (273).

