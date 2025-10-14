Скидки
Монтойя: ужас, Ферстаппен намеренно создаёт напряжение между пилотами «Макларена»

Монтойя: ужас, Ферстаппен намеренно создаёт напряжение между пилотами «Макларена»
Аудио-версия:
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что Макс Ферстаппен («Ред Булл») использует различные приёмы, чтобы поссорить гонщиков «Макларена» и создать среди них напряжение.

«Это ужасно, что Макс играет в такую игру, и единственная причина, почему он это делает, заключается в том, чтобы создать напряжение между гонщиками «Макларена». Он действует стратегически. Это часть его идеальной тактики», – сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

Монтойя добавил, что критика Ферстаппена в адрес Норриса по поводу «грязного воздуха» в квалификации Гран-при Сингапура была скорее психологическим ходом, чем реальной проблемой на трассе: «Если Ландо ехал быстро и создавал разрыв, то на самом деле это не влияло на Макса. Но Макс использовал это, чтобы использовать ситуацию и создать напряжение».

Монтойя указал, что изменил «Ред Булл», что помогло Ферстаппену бросить вызов «Макларену»

