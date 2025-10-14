Цунода столкнулся с проблемами по прилёте в США перед Гран-при Ф-1 — источник

Словацкий журналист Стиво Эйзель рассказал, что летел одним рейсом вместе с японцем Юки Цунодой на предстоящий Гран-при США. По словам Эйзеля, Цунода вновь столкнулся с некоторыми трудностями во время пограничного контроля.

В 2024 году Юки уже сталкивался с задержками на границе США при въезде в страну на Гран-при Лас-Вегаса. Цуноду тогда задержали на таможне, где ему пришлось провести несколько часов на допросе. Для японца ситуация в итоге тогда разрешилась благополучно.

Фото: Из личного архива Стиво Эйзеля

«С Юки Цунодой в самолёте до Остина. Милое напоминание, что даже пилоты чаще всего носят гражданскую одежду, путешествуют со своими чемоданами, борются с джетлагом и тоже стоят в очереди на паспортном контроле.

И они даже могут столкнуться с неожиданными проблемами, которые сейчас доставили стресс Юки. Ведь год назад в аэропорту Лас-Вегаса его удерживали два с половиной часа в маленькой комнате без телефона из-за несоответствий в иммиграционных документах. И на этот раз после 11-часового перелёта его снова отвели в сторону… Так что надеемся, что большого любителя вкусной еды и японских аниме не развернут. Для Юки важна его карьера в Формуле 1. Хельмут Марко ранее заявил, что составы гонщиков планируют определить после Гран при Мексики, который состоится всего через неделю после Остина», — написал журналист на своей странице в социальных сетях.

