Экс-пилот Ф-1: у Хаджара есть потенциал для «Ред Булл», надеюсь, ему дадут ещё год

Бывший пилот Фомулы-1 британец Джонни Херберт считает, что гонщик «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар пока не готов к переходу в «Ред Булл».

«Хаджар – тот парень, о котором говорят люди. Идёт много разговоров о его достижениях в «Рейсинг Буллз». И, очевидно, у него есть потенциал для того, чтобы заменить Цуноду в «Ред Булл».

Я надеюсь, что «Ред Булл» ему дадут ещё один год в «Рейсинг Буллз», потому что каждый раз, когда они берут кого-то с недостатком опыта в большой команде, это заканчивается ужасно», — приводит слова Херберта BettingLounge.

