Монтойя назвал пилота, в котором Ферстаппен не видел угрозы, но стал менять мнение

Монтойя назвал пилота, в котором Ферстаппен не видел угрозы, но стал менять мнение
Аудио-версия:
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал угрозой для Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Как считает колумбиец, нидерландец теперь ощущает давление со стороны гонщика «Макларена». Монтойя вспомнил слова Макса в адрес Ландо по поводу «грязного воздуха» в квалификации Гран-при Сингапура, отметив, что Норрис больше не сдерживается на трассе и ведёт себя более агрессивно по отношению к сопернику.

«Конечно, Макс теперь говорит: «Макларен» встал у меня на пути». А это значит, что то, как Ландо пилотирует болид, начинает влиять на Макса. Раньше Макс ничего не говорил о британце, потому что тот не был угрозой. Сейчас Ландо становится такой угрозой. Он уже давит и больше не сдерживается», — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

