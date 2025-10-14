Скидки
«Спал возле школы в фургоне». Окон рассказал о становлении в автоспорте

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал о своём становлении в автоспорте. По словам француза, родители которого продали недвижимость ради его карьеры, иногда он ночевал в передвижном фургоне у своей школы.

«Я возвращался домой с гонок в воскресенье вечером и утром просыпался у школы. Так было проще. Так было проще, потому что нам негде было остановиться. Большую часть времени мы жили у кузенов и парковали там свой фургон. Но если было поздно, мы экономили время, парковались перед школой, и я сразу же шёл на занятия», — сказал Окон в интервью YouTube-каналу Channel.

