Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван пилот, которого Хорнер постарается пригласить в «Феррари», если перейдёт туда

Назван пилот, которого Хорнер постарается пригласить в «Феррари», если перейдёт туда
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намерен пригласить в «Феррари» нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, если перейдёт в итальянскую команду. Об этом информирует F1oversteer со ссылкой на Daily Mail. Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Джон Элканн намерен попытаться убедить бывшего главу «Ред Булл» перейти в «Скудерию».

В данный момент гонщиками «Скудерии» являются монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 273 очка. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (336).

Материалы по теме
Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины
Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android