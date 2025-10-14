Назван пилот, которого Хорнер постарается пригласить в «Феррари», если перейдёт туда

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намерен пригласить в «Феррари» нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, если перейдёт в итальянскую команду. Об этом информирует F1oversteer со ссылкой на Daily Mail. Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Джон Элканн намерен попытаться убедить бывшего главу «Ред Булл» перейти в «Скудерию».

В данный момент гонщиками «Скудерии» являются монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 273 очка. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (336).

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре: