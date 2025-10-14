«Нелепость». Браун отреагировал на обвинения Палоу в адрес «Макларена»

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал обвинения четырёхкратного чемпиона IndyCar испанца Алекса Палоу, обвинившего американца в нежелании подписывать его в команду Формулы-1.

«Не знаю, какое из обвинений позабавило меня больше – то, в котором я не принимаю ключевого решения о составе наших пилотов, или то, в котором не был согласен с подписанием контракта с невероятно талантливым Оскаром Пиастри. Оба этих обвинения – нелепость. Любой, кто следит за нашим спортом, сразу это поймёт», — приводит слова Брауна издание Reuters.

