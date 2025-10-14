Кристиан Хорнер ведёт переговоры с «Феррари» — Daily Mail

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт переговоры с «Феррари» о переходе на пост руководителя итальянской команды. Об этом информирует издание Daily Mail.

По сведениям издания, Джон Элканн утратил доверие к нынешнему руководителю «Скудерии».

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз». Отметим также, что до ухода из «Ред Булл» Кристиан был отстранён от руководства, но оставался директором Red Bull Racing и Red Bull Technology Limited, так как его контракт подразумевал работу в течение ещё нескольких лет.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: