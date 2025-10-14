Sky Sports раскрыл подробности переговоров «Феррари» с Хорнером

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл предварительные переговоры с Джоном Элканном касательно возможности его работы на посту руководителя «Феррари», сообщает Sky Sports. Однако другие источники издания в Италии просят не преувеличивать серьёзность переговоров Хорнера с председателем совета директоров «Скудерии».

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз». Отметим также, что до ухода из «Ред Булл» Кристиан был отстранён от руководства, но оставался директором Red Bull Racing и Red Bull Technology Limited, так как его контракт подразумевал работу в течение ещё нескольких лет.

В последнее время на фоне неудачных результатов «Феррари» под руководством Фредерика Вассёра имя Хорнера стали чаще связывать с итальянской командой.