Зак Браун сомневается, что у «Макларена» получится создать династию в текущих условиях

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о приоритетах команды касательно выстраивания династии сильных пилотов с выдающимися результатами.

«Хотим ли мы в «Макларене» создать династию, оставить после себя наследие? Разумеется, хотим. Но тут повторю то, что любит говорить Андреа Стелла: «Мы гоняемся не ради того, чтобы оставить наследие, каждую неделю стараемся показать свой максимум, сосредоточившись на том, что нужно сделать здесь и сейчас, в ближайшие выходные, а всё остальное решится само собой». В следующем году, когда вступит в силу новый технический регламент, станет ещё сложнее. В этом году на нашей стороне было преимущество в понимании правил, в рамках которых работаем. Но сейчас мы вступаем в новую эру в условиях одного из крупнейших изменений правил за всю историю Формулы-1 – это сопряжено как с большим риском, так и с большими возможностями», — приводит слова Брауна Motorsport.

Напомним, после гонки Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025. Для коллектива Брауна это второй титул подряд.