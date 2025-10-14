Стали известны обязанности Серхио Переса на Гран-при Мексики Формулы-1

Будущий гонщик «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес посетит домашний Гран-при Формулы-1, который пройдёт с 24 по 26 октября. На домашнем этапе Перес предстанет в роли посла гонки, а также будет участвовать в различных медиаактивностях, сообщает мексиканское издание El Universal.

Во время Гран-при Серхио будет давать интервью, участвовать в пресс-мероприятиях и автограф-сессиях, продвигая бренд будущей одиннадцатой команды Ф-1 среди мексиканских болельщиков.

Перес дебютировал в «Королевских гонках» в 2011 году в составе швейцарского «Заубера» и по итогам дебютного сезона набрал 16 очков. Далее он провёл один год в «Макларене», а затем четыре с половиной года в «Форс Индия», два с половиной — в «Рейсинг Пойнт» и четыре в «Ред Булл».