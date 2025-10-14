Бывший гонщик Формулы-1 Латифи окончил Лондонскую школу бизнеса и получил степень MBA

Бывший гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Николас Латифи сообщил, что несколько месяцев назад успешно завершил обучение в Лондонской школе бизнеса и получил степень MBA (Master of Business Administration).

«Я хотел уделить немного времени, чтобы полностью сосредоточиться на моём получении степени МВА в Лондонской школе бизнеса и получить удовольствие от этого, чтобы не отвлекаться. Рад поделиться, что я окончил школу несколько месяцев назад! Эти последние два года были одними из самых полезных в моей жизни, наполненные учебой, ростом, новым опытом и воспоминаниями, которые я буду носить с собой навсегда. В предвкушении того, что впереди. Скоро будет больше», — написал Латифи в своих социальных сетях.

Напомним, Латифи летом 2023 года объявил о приостановке гоночной карьеры.