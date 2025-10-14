Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший гонщик Формулы-1 Латифи окончил Лондонскую школу бизнеса и получил степень MBA

Бывший гонщик Формулы-1 Латифи окончил Лондонскую школу бизнеса и получил степень MBA
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Николас Латифи сообщил, что несколько месяцев назад успешно завершил обучение в Лондонской школе бизнеса и получил степень MBA (Master of Business Administration).

«Я хотел уделить немного времени, чтобы полностью сосредоточиться на моём получении степени МВА в Лондонской школе бизнеса и получить удовольствие от этого, чтобы не отвлекаться. Рад поделиться, что я окончил школу несколько месяцев назад! Эти последние два года были одними из самых полезных в моей жизни, наполненные учебой, ростом, новым опытом и воспоминаниями, которые я буду носить с собой навсегда. В предвкушении того, что впереди. Скоро будет больше», — написал Латифи в своих социальных сетях.

Напомним, Латифи летом 2023 года объявил о приостановке гоночной карьеры.

Материалы по теме
Самые необычные карьеры бывших гонщиков Формулы-1 — от священника до губернатора
Самые необычные карьеры бывших гонщиков Формулы-1 — от священника до губернатора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android