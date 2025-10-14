Скидки
Репортёр Sky Sports раскрыл подробности ссоры Расселла и Ферстаппена

Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц раскрыл подробности конфликта гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Спустя неделю после Катара, когда Рассел прибыл на трассу в Абу-Даби, он не был настроен оставлять ситуацию с Ферстаппеном без внимания. Я провёл день, оправшивая пилотов для телеканала, но не услышал никаких потрясающих историй. За минуту до назначенного времени подошёл Джордж. Он подозвал меня к краю паддока со словами: «Обязательно задай мне уточняющий вопрос».

«Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я собираюсь вернуть Максу то, что он заслужил. Мне надоело, что он поливает меня грязью в прессе, и я собираюсь указать ему на его методы травли. Я знаю, что вы можете задать мне только один вопрос, но не беспокойтесь, я готов ответить на столько вопросов, сколько вы захотите», — сказал мне Расселл.

Прежде чем проверить, надет ли на нём микрофон Drive to Survive, я спросил его, абсолютно ли он уверен, что хочет обострить, по сути, прошлогоднюю историю и начать новую борьбу с Максом — битву, которую всегда было нелегко выиграть. Он ответил, что настроен позитивно, и ушёл.

Напряжение оставалось высоким в течение всего уикенда. На ужин в честь окончания сезона, где присутствовали все гонщики, Расселл прибыл последним, и там осталось два свободных места — оба рядом с Ферстаппеном. Впоследствии Рассел взял один из стульев и передвинул его к тогдашнему товарищу по команде Льюису Хэмилтону», — написал Тед Кравиц в своей книге, которую цитирует RacingNews365.

