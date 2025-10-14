Скидки
Алези выставил на продажу свой болид «Феррари» 1992 года

Алези выставил на продажу свой болид «Феррари» 1992 года
Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези выставил на продажу свой болид «Феррари» F92A. На этом болиде итальянской команды спортсмен выступал в 1992 году, а по окончании сезона итальянская комнада подарила гонщику его болид.

«Во время последнего Гран-при Италии в Монце мне посчастливилось вновь сесть за руль своего болида 1995 года, также оснащённого двигателем V12 с характерной музыкальностью. Когда вернулся домой и увидел свой F92A 1992 года в гараже, понял, что его место на трассе.

По этой причине принял решение выставить машину на продажу, чтобы какой-нибудь энтузиаст мог вернуть её к жизни и заставить этот легендарный V12 снова зазвучать. Дома же его заменит первый в моей карьере болид команды Tyrrell, которым мне до сих пор посчастливилось владеть», — приводит слова Алези RMC Sport.

Материалы по теме
Фото
McLaren F1 короля Брунея выставлен на аукцион. За него хотят более $ 21 млн
