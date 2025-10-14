Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нам это льстит». В «Астон Мартин» высказались об интересе Ферстаппена

«Нам это льстит». В «Астон Мартин» высказались об интересе Ферстаппена
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался об интересе к коллективу со стороны четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, ныне выступающего в составе «Ред Булл».

«Если говорить о интересе к «Астон Мартин», который Макс Ферстаппен выражал, когда общался со СМИ, мне сейчас сложно сформулировать верный ответ. Но, конечно, подобный интерес очень льстит нашей команде.

По его мнению, «Астон Мартин» является целеустремлённой командой, которая делает шаги в верном направлении», – приводит слова Энди Кауэлла Autosport.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, однако, как сообщалось ранее, он может покинуть команду после сезона-2026.

Материалы по теме
Штайнер — о будущем Алонсо: «Астон Мартин» сначала надо найти кого-то с таким же талантом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android