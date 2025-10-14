«Нам это льстит». В «Астон Мартин» высказались об интересе Ферстаппена

Руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался об интересе к коллективу со стороны четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, ныне выступающего в составе «Ред Булл».

«Если говорить о интересе к «Астон Мартин», который Макс Ферстаппен выражал, когда общался со СМИ, мне сейчас сложно сформулировать верный ответ. Но, конечно, подобный интерес очень льстит нашей команде.

По его мнению, «Астон Мартин» является целеустремлённой командой, которая делает шаги в верном направлении», – приводит слова Энди Кауэлла Autosport.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, однако, как сообщалось ранее, он может покинуть команду после сезона-2026.