В Формуле-1 ответили на критику относительно трансляций гонок

Представители FOM ответили на критику относительно показа Гран-при в нынешнем сезоне, в частности, слишком частого попадания в эфир девушек гонщиков.

«Мы всегда стремимся предоставить нашим болельщикам наилучшие кадры гонки и никогда не теряем главное — гонки на трассе.

Наша команда отлично справляется с освещением сложнейших ситуаций с несколькими болидами в разных точках трассы, а также предоставляет прекрасные контекстные кадры, связанные с трибунами, высокопоставленными гостями и местами проведения гонок. Всегда стремимся к совершенству и улучшению нашей работы», — приводит слова представителя Формулы-1 RaceFans.

Сайнс раскритиковал Формулу-1 за акцент в трансляциях гонок на подругах знаменитостей
