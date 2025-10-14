Эксперт встал на защиту вещателей Формулы-1

Инсайдер Ким Иллман встал на защиту вещателей Формулы-1 относительно показа в эфире партнёрш пилотов.

«Трансляция гонки с момента старта и до момента появления клетчатого флага длилась один час и 41 минуту. Сколько девушек они показали за это время? Пять? Шесть? Двух! Ребекка Дональдсон в гараже Карлоса Сайнса — восемь секунд, и девушка Ландо — семьИтак, это всего 15 секунд из 6060 секунд телепередачи. Получается, четверть процента трансляции посвящена двум девушкам. Это перебор?..

Раньше в закрытом парке внимание было приковано к родителям Ландо, а во время гонки — к менеджеру Оскара Марку Уэбберу и отцу Макса, так что в этом нет ничего необычного. Я понимаю, почему Формула-1 использует такие кадры: все мы хотим видеть человеческую реакцию, когда происходит что-то захватывающее. Конечно, чемпионат заинтересован в том, чтобы показать более человечную сторону спорта, поэтому я не думаю, что они в ближайшее время изменят эту стратегию», — приводит слова Иллмана Crash.