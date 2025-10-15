В Mercedes-Benz представили футуристичный концепт-кар с кузовом из солнечных панелей

Компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Mercedes-Benz Vision Iconic, сочетающий в себе современные технологии и ретрофутуристичный дизайн. Одним из основных элементов дизайна стала новая светящаяся решётка радиатора, ранее дебютировавшая на электрокроссовере Mercedes-Benz GLC.
Mercedes-Benz Vision Iconic
Одна из главных особенностей Mercedes-Benz Vision Iconic — уникальное покрытие Solar Paint, состоящее из тонких солнечных модулей и способное заряжать батареи энергией солнечного света. Так, по словам создателей, площадь в 11 квадратных метров (эквивалент поверхности среднеразмерного внедорожника) при подходящих погодных условиях способна аккумулировать энергию, достаточную для преодоления до 12 тыс. км в год.
Mercedes-Benz Vision Iconic
Кроме того, Mercedes-Benz Vision Iconic обладает системой автономного вождения 4-го уровня, а компьютерная система автомобиля основана на нейроморфных вычислениях, имитирующих работу человеческого мозга.
Mercedes-Benz Vision Iconic
Согласно пресс-релизу Mercedes-Benz, такие системы способны лучше распознавать дорожные знаки и разметку, а также быстрее реагируют в условиях плохой видимости. Сообщается, что разработанная в Mercedes-Benz система в 10 раз эффективнее аналогов, а нейроморфные вычисления позволяют снизить энергопотребление на 90%.
Mercedes-Benz Vision Iconic
Создатели концепта уделили особое внимание интерьеру автомобиля, выполненному в стиле ар-деко. Центральный элемент приборной панели концепта — парящая стеклянная конструкция, получившая название Zeppelin. Она сочетает в себе цифровые приборы с аналоговыми системами управления.
Интерьер Mercedes-Benz Vision Iconic
Технические характеристики концепта не раскрываются. Кроме того, не сообщается, будет ли автомобиль когда-либо запущен в серийное производство.