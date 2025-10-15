Экс-пилот Ф-1: Расселл получит любое место в паддоке, если не договорится с «Мерседесом»

Бывший пилот Фомулы-1 Джонни Херберт считает, что гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл сделал достаточно в нынешнем сезоне, чтобы настаивать на своих условиях в переговорах о новом контакте.

«Он сделал достаточно и до Сингапура, который стал слэм-данком для «Мерседеса», Тото [Вольфа] и Джорджа, снова показавшего свой талант.

Нельзя говорить о том, что у него лучшая машина, но, когда наступает момент, Джордж заявляет о себе. Это демонстрирует большую силу. Я считаю, что он может занять любое место в паддоке Ф-1, если не получает желаемого контракта в «Мерседесе», — приводит слова Херберта BettingLounge.