«За сезон это понимаешь». Лоусон подробно рассказал, что влияет на выступление гонщика Ф-1

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон рассказал о факторах, сказывающихся на выступлении гонщика Формулы-1.

«Это мелочи настройки. Вы понимаете за сезон, что вам лично как гонщику нравится. Простые вещи, например, смещение баланса в переднюю часть машины или в центр. Помимо этого, без особых подробностей, это и личные вещи — комфорт в машине, посадка, контакт с рулём. Это позволяет мне ощущать себя комфортней, лучше чувствовать, что происходит.

Очевидно, это и команда в гараже, со временем естественно выстраиваются отношения со своим инженером и командой. Именно это мы и делали в этом году. Всё становится лучше с каждым уикендом», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.