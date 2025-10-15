Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«За сезон это понимаешь». Лоусон подробно рассказал, что влияет на выступление гонщика Ф-1

«За сезон это понимаешь». Лоусон подробно рассказал, что влияет на выступление гонщика Ф-1
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон рассказал о факторах, сказывающихся на выступлении гонщика Формулы-1.

«Это мелочи настройки. Вы понимаете за сезон, что вам лично как гонщику нравится. Простые вещи, например, смещение баланса в переднюю часть машины или в центр. Помимо этого, без особых подробностей, это и личные вещи — комфорт в машине, посадка, контакт с рулём. Это позволяет мне ощущать себя комфортней, лучше чувствовать, что происходит.

Очевидно, это и команда в гараже, со временем естественно выстраиваются отношения со своим инженером и командой. Именно это мы и делали в этом году. Всё становится лучше с каждым уикендом», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Лоусон ответил, делает ли достаточно, чтобы сохранить место в Формуле-1 на сезон-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android