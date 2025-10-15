Несколько команд Формулы-1 изучают вариант с приглашением Хорнера — Daily Mail

Сразу несколько команд Формулы-1 проявляют интерес к возможному подписанию контракта с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на друзей Кристиана. Также друзья сообщили, что Хорнер со своей стороны активно ищет новую работу в Формуле-1.

Напомним, что о решении Хорнера покинуть пост руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Его место занял Лоран Мекис, ранее возглавлявший «Рейсинг Буллз». Стоит отметить, что перед уходом Хорнер был временно отстранён от управленческих функций, однако сохранял должности директора Red Bull Racing и Red Bull Technology Limited, поскольку его контракт предполагал продолжение работы ещё на несколько лет.

Материалы по теме Назван пилот, которого Хорнер постарается пригласить в «Феррари», если перейдёт туда

Главные новости дня: