Себастьен Лёб отреагировал на решение Калле Рованперя сменить ралли на кольцевые гонки

Именитый французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал решение финского пилота Калле Рованперя уйти из WRC в кольцевые соревнования.

«Попасть в ритм формульных гонок непросто. Это совсем другой подход, другой тип подготовки к гонкам. Нужно бороться в гуще пелотона. Никто пока не знает, обладает ли он нужными навыками или нет. Будет интересно наблюдать за этим», — приводит слова Лёба DirtFish.

Француз также отметил, что внимательно следит за карьерой Рованперя и считает его новую цель серьёзным вызовом.

«Это будет непросто, но пока никто не знает, как всё сложится. Я точно буду следить за тем, что он делает. Ему придётся много работать, тренироваться, ездить на картинге, привыкать к другому типу пилотирования — в гуще пелотона. У него большой талант, но кольцевые гонки совсем не WRC».

За карьеру Рованперя 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года 1 день).

