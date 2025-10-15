Скидки
Леклер отреагировал на пост Ф-1 о том, что он всё ещё может стать чемпионом в 2025 году

Леклер отреагировал на пост Ф-1 о том, что он всё ещё может стать чемпионом в 2025 году
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал публикацию Формулы-1 в социальных сетях, согласно которой он по-прежнему сохраняет математические шансы на титул в нынешнем сезоне.

«Погнали, детка!» — написал Леклер.

Так, издание Autosport назвало исход, при котором Леклер станет чемпионом в нынешнем сезоне. Для этого:

— Леклер должен выиграть все оставшиеся гонки и спринты;
— Льюис Хэмилтон должен финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах;
— Ландо Норрис и Оскар Пиастри не должны набрать ни одного очка;
— Макс Ферстаппен должен трижды сойти с дистанции.

