Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Вот что важно». Фредерик Вассёр оценил выступление Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

«Вот что важно». Фредерик Вассёр оценил выступление Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о прогрессе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в команде.

«Я бы сказал, что примерно с Барселоны он вернулся в сильной форме. Льюис адаптируется к команде, а команда — подстраивается под него. Сейчас нам нужно сделать своего рода «майонез»! Мы должны улучшаться шаг за шагом. Я знаю, что могу ему доверять, и он знает, что может доверять мне, — вот это важно. Он понимает, что я полностью сосредоточен на результатах команды», — приводит слова руководителя «Феррари» издание The Athletic.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов со 127 очками.

Материалы по теме
Хэмилтон вновь потребовал изменений процедур внутри «Феррари» — Corriere della Sera

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android