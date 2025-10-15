«Вот что важно». Фредерик Вассёр оценил выступление Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о прогрессе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в команде.

«Я бы сказал, что примерно с Барселоны он вернулся в сильной форме. Льюис адаптируется к команде, а команда — подстраивается под него. Сейчас нам нужно сделать своего рода «майонез»! Мы должны улучшаться шаг за шагом. Я знаю, что могу ему доверять, и он знает, что может доверять мне, — вот это важно. Он понимает, что я полностью сосредоточен на результатах команды», — приводит слова руководителя «Феррари» издание The Athletic.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов со 127 очками.

