Президент ФИА провёл ужин с Кристианом Хорнером и Заком Брауном

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммад бен Сулайем опубликовал совместные фото с бывшим главой «Ред Булл» британцем Кристианом Хорнером и действующим руководителем «Макларена» американцем Заком Брауном.

О деталях встречи функционер не сообщил, но сопроводил публикацию в социальных сетях следующим комментарием:

«Вечер, проведённый в хорошей компании. Спасибо, Зак Браун и Кристиан Хорнер!»

Фото: из личного архива Мохаммада бен Сулайема

Кристиан Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв восемь чемпионатов пилотов и шесть Кубков конструкторов. После Гран-при Великобритании — 2025 он был отстранён от должностей генерального директора и руководителя команды.

