«Всё ещё гоночная машина». Хюлькенберг рассказал о подготовке к 2026 году на симуляторе

Пилот «Кик-Заубера» немец Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от работы на симуляторе в рамках подготовки к смене регламента в 2026 году.

«Мы только начали [готовиться к 2026 году на симуляторе], пока ещё рано о чём-либо говорить. Мы сделали первые шаги. И да, работа продолжается.

Для меня это несколько отличный опыт, но в конечном итоге это по-прежнему гоночная машина, просто иначе реализованная. Я считаю, что ещё слишком рано принимать это за ориентир. То, что у нас есть сейчас, к марту перестанет быть актуальным», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

