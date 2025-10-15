Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё ещё гоночная машина». Хюлькенберг рассказал о подготовке к 2026 году на симуляторе

«Всё ещё гоночная машина». Хюлькенберг рассказал о подготовке к 2026 году на симуляторе
Комментарии

Пилот «Кик-Заубера» немец Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от работы на симуляторе в рамках подготовки к смене регламента в 2026 году.

«Мы только начали [готовиться к 2026 году на симуляторе], пока ещё рано о чём-либо говорить. Мы сделали первые шаги. И да, работа продолжается.

Для меня это несколько отличный опыт, но в конечном итоге это по-прежнему гоночная машина, просто иначе реализованная. Я считаю, что ещё слишком рано принимать это за ориентир. То, что у нас есть сейчас, к марту перестанет быть актуальным», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

Материалы по теме
Ральф Шумахер высказался о проблемах Хюлькенберга в «Кик-Заубере»

Семья встречает Хюлькенберга после первого подиума в Формуле-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android