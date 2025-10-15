Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр высказался о главной проблеме «Феррари» в этом сезоне Формулы-1

Фредерик Вассёр высказался о главной проблеме «Феррари» в этом сезоне Формулы-1
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. В настоящий момент «Скудерия» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 300 очков.

«Думаю, главная проблема в том, что мы упустили хорошие возможности. Например, на уикенде в Баку у нас был потенциал выступить гораздо лучше. Такова текущая ситуация. Нам нужно действовать внимательнее, чтобы проводить хорошие уикенды», — приводит слова руководителя «Феррари» The Athletic.

Ранее Вассёр дал комментарий по поводу выступления Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Материалы по теме
«Вот что важно». Фредерик Вассёр оценил выступление Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android