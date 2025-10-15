Фредерик Вассёр высказался о главной проблеме «Феррари» в этом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. В настоящий момент «Скудерия» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 300 очков.

«Думаю, главная проблема в том, что мы упустили хорошие возможности. Например, на уикенде в Баку у нас был потенциал выступить гораздо лучше. Такова текущая ситуация. Нам нужно действовать внимательнее, чтобы проводить хорошие уикенды», — приводит слова руководителя «Феррари» The Athletic.

Ранее Вассёр дал комментарий по поводу выступления Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»: