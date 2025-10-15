Скидки
Издание Motorsport Italia поделилось слухом о мощности двигателя «Ауди» 2026 года

Издание Motorsport Italia поделилось слухом о мощности двигателя «Ауди» 2026 года


Издание Motorsport Italia поделилось инсайдами о разработке двигателя «Ауди», который впервые будет представлен в 2026 году.

По информации ресурса, инженерам на заводе в немецком Нойбург-ан-дер-Донау удалось увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания до 400 кВт, что эквивалентно 540 л.с. При этом отмечается, что мощность двигателя «Мерседеса», по слухам, в настоящий момент больше всего на 20-30 л.с. Также уточняется, что цифры могут меняться.

Ранее главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о работе в немецкой команде и сравнил её со «Скудерией».

